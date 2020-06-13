Как Лунин спасал Овьедо в матче с Понферрадиной. ВИДЕО

Первый после карантина матч для Андрея Лунина получился весьма эффектным - голкиперу "Реала" пришлось изрядно потрудиться, чтобы спасти свою нынешнюю команду "Овьедо" от поражения в игре с "Понферрадиной". Украинский вратарь совершил несколько эффектных сейвов и по праву может называться игроком матча. Вашему вниманию видео обзор матча "Овьедо" - "Понферрадина".