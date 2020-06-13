Как Лунин спасал Овьедо в матче с Понферрадиной. ВИДЕО
Андрей завоевал для команды одно очко
Первый после карантина матч для Андрея Лунина получился весьма эффектным - голкиперу "Реала" пришлось изрядно потрудиться, чтобы спасти свою нынешнюю команду "Овьедо" от поражения в игре с "Понферрадиной". Украинский вратарь совершил несколько эффектных сейвов и по праву может называться игроком матча. Вашему вниманию видео обзор матча "Овьедо" - "Понферрадина".
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 08:34
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