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Как Лунин спасал Овьедо в матче с Понферрадиной. ВИДЕО

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(4 голосов)

Андрей завоевал для команды одно очко

Как Лунин спасал Овьедо в матче с Понферрадиной. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Первый после карантина матч для Андрея Лунина получился весьма эффектным - голкиперу "Реала" пришлось изрядно потрудиться, чтобы спасти свою нынешнюю команду "Овьедо" от поражения в игре с "Понферрадиной". Украинский вратарь совершил несколько эффектных сейвов и по праву может называться игроком матча. Вашему вниманию видео обзор матча "Овьедо" - "Понферрадина".

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 08:34
Коряво выбил, ошибся на выходе, отбил перед собой ... да уж. Повезло, мог три штуки привезти себе сам... работать и работать ... !!!
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