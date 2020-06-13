Герой футбольного дня. Андрей Лунин

Игровая практика важна для всех, но больше всего – для голкиперов. Поэтому Андрею Лунину было особенно тяжело на карантине без футбола – три месяца простоя. Да еще по иронии судьбы первый после длительного перерыва матч оказался "обстрелом" украинского вратаря. Ему пришлось работать, не покладая рук.

Но могло ли быть иначе? "Овьедо" уже приучил своих болельщиков к тому, что обычно эта команда отражается. Красноречива статистика: среди 22-х команд Сегунды у "Овьедо" третья худшая защита – больше пропускают только "Эстремадура" и "Депортиво", идущие в зоне вылета (столько же пропущенных – у "Мирандеса"). С одной стороны, защищать ворота такой команды, значит – постоянно быть в тонусе, постоянно иметь возможность проявить себя; с другой – когда вратарь чувствует немощность собственной обороны, ему и самому часто не хватает уверенности.

Вчерашний матч – только второй для Андрея Лунина в "Овьедо", проведенный на ноль пропущенных. Украинец с богатой статистикой (три сейва, два выбитых мяча с линии ворот, один удачный выход из ворот, одно выигранное воздушное единоборство, 29 касаний к мячу, двенадцать коротких передач, 22-е – длинные) был признан Man of the Match. Но надо сказать, что без доли везения тут не обошлось.

???????? Spain | LaLiga 2

Real Oviedo 0:0 SD Ponferradina



Andriy Lunin played 90 minutes



Saves - 3

Punches - 2

Runs out - 1 (1)

Saves from inside box - 2

Touches - 29

Acc. passes - 12 (55%)

Long balls - 22 (12)

Clearances - 4

Aerial duels (won) - 1 (1)#RealOviedoPonferradina #MVP pic.twitter.com/y4fToF56zl — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) June 12, 2020

Повезло, например, что после касания к мячу кончиками пальцев после подачи с углового снаряд "нырнул" в перекладину, а не под ней. Повезло, когда после отраженного перед собой удара соперник добил мяч в сетку из офсайда. А первая угроза у ворот Лунина, которую голкипер успешно отвел, возникла после своей же ошибки – после неуклюжего введения мяча Андреем в игру.

Единственный по-футбольному безукоризненный и показательный в плане голкиперские работы момент произошел во втором тайме, когда Лунин благодаря эффектному прыжку вытащил направленный под перекладину удар Пабло Ларреа. После этого Андрей выиграл еще дуэль у Юри, но тот удар был слабым и направленным в ближний угол.

Бесспорно, украинцу этот матч пойдет в актив. Бесспорно, на эту игру обратили внимание менеджеры мадридского "Реала", которые планируют после окончания сезона вернуть Лунина на "Бернабеу". Но сам Андрей должен сделать выводы: оборона "Овьедо" и так дырявая, поэтому необходимо хотя бы самому себе не усложнять жизнь непринужденными ошибками.