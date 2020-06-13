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Фенербахче переключило внимание с Реброва на португальского тренера

Наши за границей
(1 голосов)

Турецкие клубы известны своим непостоянством

Фенербахче переключило внимание с Реброва на португальского тренера
Новина українською

"Фенербахче" заинтересовано в сотрудничестве с португальским тренером Руйем Витория, который в настоящий момент возглавляет "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Контракт 50-летнего специалиста с саудитами завершается 30 июня, а новую сделку стороны пока не согласовали, чем и хочет воспользоваться "Фенербахче".

"Канарейки" предлагают португальскому коучу ежегодный оклад в 2,5 миллиона евро, что может склонить Руя Виторию к тому, чтобы перебраться в Турцию.

Что касается "Аль-Насра", то его боссы пытаются согласовать с Виторией продление сотрудничества, но тренер желает, чтобы саудовский клуб, прежде всего, погасил накопившиеся долги по зарплате, а также гарантировал их отсутствие в будущем.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали о желании "Фенербахче" заключить контракт с украинским тренером "Ференцвароша" Сергеем Ребровым.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Руй Витория
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Источник:
Sport.ua
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.06.2020 в 11:56
Очевидно що на Реброві й не було ніякої уваги.
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