Нойок отметился ассистом в матче с Торпедо-БелАЗ
Это уже 4-я голевая украинца в текущем сезоне
В рамках 13-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест в гостях играет с "Торпедо-БелАЗ".
Украинский полузащитник гостей Александр Нойок в первом тайме отметился голевой передачей - хавбек ассистировал Кисляку.
В текущем сезоне 28-летний Нойок принял участие в 19 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
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