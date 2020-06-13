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Нойок отметился ассистом в матче с Торпедо-БелАЗ

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Это уже 4-я голевая украинца в текущем сезоне

Нойок отметился ассистом в матче с Торпедо-БелАЗ
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В рамках 13-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест в гостях играет с "Торпедо-БелАЗ".

Украинский полузащитник гостей Александр Нойок в первом тайме отметился голевой передачей - хавбек ассистировал Кисляку.

В текущем сезоне 28-летний Нойок принял участие в 19 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Александр Нойок Торпедо-БелАЗ (Жодино) Динамо (Брест)
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