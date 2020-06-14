Эсеола: Скучаю по Киеву, по Украине. Всегда хочется хоть на пару дней попасть домой

Украинский легионер "Кайрата" Адеринсола Эсеола рассказал, чем занимался во время карантина, а также, что скучает по Украине.

– Два с половиной месяца без футбола. Что это для тебя?

– Было очень тяжело. Но мы тренировались в режиме онлайн, поддерживали, как могли, форму. Мы профессионалы. Думаю, что мы продолжим чемпионат и станем еще сильнее чем были.

Конечно я скучаю по Киеву, по Украине. Думаю, все иностранцы скучают по своим родным местам. Всегда хочется хоть на пару дней попасть домой, повидаться с родителями, детьми, друзьями, близкими. Очень хочется просто побыть дома несколько дней. Чтобы затем снова вернуться в работу. В этом году сделать это помешал карантин.

– Назови несколько книг, которые прочитал в последнее время.

– "История человечества в великих документах". "Моя жизнь, мои достижения" – это повествование Генри Форда о том, как он начинал, о том, как строил свою империю. "Гениальность и помешательство" Чезаре Ламброзо. В целом я больше люблю автобиографии и научную литературу. Романы не читаю, там много воды. Мне больше нравятся исторические факты, - цитирует Эсеолу официальный сайт "Кайрата".