Экс-хавбек Олимпика Хомутов оформил дубль в матче чемпионата Эстонии
Владислав дважды поразил ворота "Таллина Калев"
Сегодня в матче чемпионата Эстонии "Нимме Калью" на выезде разгромили "Таллина Калев" 4:0.
Полузащитник гостей Владислав Хомутов сделал в этой встрече дубль. Украинский хавбек отличился забитым мячами на 3-й и 36-й минутах.
В составе "Нимме Калью" также приняли участие в этом матче ещё двое украинцев: экс-защитник "Руха" Маркович и бывший защитник ФК "Сумы" Веремеев.
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