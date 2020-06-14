Экс-хавбек Олимпика Хомутов оформил дубль в матче чемпионата Эстонии

Сегодня в матче чемпионата Эстонии "Нимме Калью" на выезде разгромили "Таллина Калев" 4:0.

Полузащитник гостей Владислав Хомутов сделал в этой встрече дубль. Украинский хавбек отличился забитым мячами на 3-й и 36-й минутах.

В составе "Нимме Калью" также приняли участие в этом матче ещё двое украинцев: экс-защитник "Руха" Маркович и бывший защитник ФК "Сумы" Веремеев.