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Экс-хавбек Олимпика Хомутов оформил дубль в матче чемпионата Эстонии

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Владислав дважды поразил ворота "Таллина Калев"

Экс-хавбек Олимпика Хомутов оформил дубль в матче чемпионата Эстонии
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Сегодня в матче чемпионата Эстонии "Нимме Калью" на выезде разгромили "Таллина Калев" 4:0.

Полузащитник гостей Владислав Хомутов сделал в этой встрече дубль. Украинский хавбек отличился забитым мячами на 3-й и 36-й минутах.

В составе "Нимме Калью" также приняли участие в этом матче ещё двое украинцев: экс-защитник "Руха" Маркович и бывший защитник ФК "Сумы" Веремеев.

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В статье: Нымме Калью (Эстония) Владислав Хомутов
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