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Зозуля и партнеры против одного из лидеров. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды

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(2 голосов)

Альбасете - Альмерия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Зозуля и партнеры против одного из лидеров. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

"Альмерия" – один из лидеров Сегунды. По крайней мере, в гости к "Альбасете" эта команда заглянула в статусе четвертой силы турнирной таблицы. Поэтому крайне интересно понаблюдать за тем, как справится "Альбасете" с таким испытанием.

Роман Зозуля – в старте. Матч начнется в 20:30. Смотрите прямую видеотрансляцию матча 32-го тура Сегунды "Альбасете" - "Альмерия". Доступно без регистрации.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания)
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