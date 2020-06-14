Зозуля и партнеры против одного из лидеров. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Альбасете - Альмерия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Альмерия" – один из лидеров Сегунды. По крайней мере, в гости к "Альбасете" эта команда заглянула в статусе четвертой силы турнирной таблицы. Поэтому крайне интересно понаблюдать за тем, как справится "Альбасете" с таким испытанием.
Роман Зозуля – в старте. Матч начнется в 20:30. Смотрите прямую видеотрансляцию матча 32-го тура Сегунды "Альбасете" - "Альмерия". Доступно без регистрации.
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