Зозуля и Альбасете в равной игре уступили Альмерии

Роман Зозуля и "Альбесете" уступили дома одному из лидеров Сегунды, показав при этом приличный футбол.

"Альбасете" активнее шел вперед, создал ряд моментов в обоих таймах, но Эдди Сильвестр, Чема Нуньес и дважды Фустер с убойных позиций пробивали либо во вратаря, либо выше цели.

Приятно констатировать, что почти в каждом опасной атаке хозяев принимал участие Роман Зозуля - бить ему оборонцы "Альмерии" не давали, и первый удар украинец нанес лишь на 59-й минуте, неудачно замкнув прострел с фланга. Зато Роман преуспел в скидках: например, Сильвестру он грудью сбросил мяч в семи метрах от ворот. Как тот не забил - загадка.

А, как известно, не забиваешь ты - забивают тебе. "Альмерия" в концовке первого тайма заработала пенальти из ничего и Дарвин Нуньес вогнал мяч в сетку "с мясом", пробив под перекладину. Мог Нуньес оформлять даже хет-трик под занавес игры, но упустил два хороших шанса уже когда "Альбасете" прилично подсел и не так активно шел в прессинг.

Зозулю, к слову, тоже не хватило на всю игру - его поменяли на 82-й минуте. Без него хозяева толком ничего не создали, и матч так и закончился - минимальной победой "Альмерии", которая благодаря успеху догнала в таблице "Уэску" - у обеих команд по 53 очка, и это 3-4-е места.

"Альбасете", в свою очередь, остался в зоне вылета с 35 баллами. При этом до спасительного 18-го места Зозуле и компании всего одно очко.

Испанская Сегунда. 32-й тур

Альбасете — Альмерия — 0:1 (0:1)

Гол: Нуньес, 45+5 (пен.)