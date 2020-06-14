Петраков: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился мыслями насчет голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.

"Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится, он сожрет Куртуа.

Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет", – рассказал Петраков в эфире программы "Профутбола".