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Петраков: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа

Наши за границей
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Наставник сборной U-17 верит в перспективы молодого вратаря в "Реале"

Петраков: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился мыслями насчет голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.

"Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится, он сожрет Куртуа.

Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет", – рассказал Петраков в эфире программы "Профутбола".

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В статье: Зинедин Зидан Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Александр Петраков Андрей Лунин
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Источник:
Footballhub
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