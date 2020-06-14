Петраков: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа
Наставник сборной U-17 верит в перспективы молодого вратаря в "Реале"
Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился мыслями насчет голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.
"Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится, он сожрет Куртуа.
Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет", – рассказал Петраков в эфире программы "Профутбола".
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Источник:Footballhub
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