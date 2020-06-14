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Андрей Лунин: Шел в Реал не всю жизнь в арендах быть, а там играть

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Украинский вратарь поделился мыслями насчет своего будущего

Андрей Лунин: Шел в Реал не всю жизнь в арендах быть, а там играть
Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который сейчас находится в аренде в "Овьедо", прокомментировал информационные слухи вокруг себя.

- Как реагируешь на новости, что в следующем сезоне будешь вторым вратарем "Реала"?

- Никак. Это создается прессой, поэтому никак не реагирую. Аренда в "Вальядолид" сделала меня морально чуть сильнее. В "Овьедо" есть доверие клуба, тренеров, хороший коллектив. Здесь это делает меня сильнее как вратаря, футболиста на поле.

Продолжали с тренером работать над теорией. Разбирали прошлые матчи, моменты. Смотрел свои матчи, нарезки. Нужно стараться продолжать работать головой. Разбираем детали, тактические моменты. Не скажу, что много. С тренером разбирали один-два матча.

Мы должны быть готовы, потому что матчи каждые 3-4 дня. Это очень сложно. Здесь рассчитывают на всех. Тренер более чем уверен, что буду играть. Работали месяц индивидуально, в небольших группах. Думаю, ни одна команда не готова полностью в игровом плане.

Шел в "Реал" не всю жизнь в арендах быть, а там играть. Все покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться, - рассказал Лунин.

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В статье: Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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Источник:
"Профутбол"
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