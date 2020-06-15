Юрий Вернидуб прокомментировал чемпионские амбиции солигорского Шахтера

Украинский тренер солигорского "Шахтера" из Беларуси Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре чемпионата своей команды с БАТЭ (2:2) и ответил на вопросы.

- Хорошая игра. Понятно, что мы играли с многолетним чемпионом Беларуси, готовились к игре серьезно, изучали соперника. В принципе, что хотели, то и получили - особенно в первом тайме: и мяч забили, забивать должны были еще, те моменты, которые у нас были, возможно тогда результат был бы другой.

Во втором тайме надо отдать должное БАТЭ: заиграли веселее, начали выполнять достаточно много кроссов с фланга, чем и воспользовались, в принципе. Для нас самое важное, что не остановились, играли до конца и забили мяч, сыграли вничью. Мы не проиграли этот бой - все битвы еще впереди. Еще 17 туров впереди - надеюсь, нас ждут увлекательные игры. Будем биться до конца.

- Вы не считаете, что вашей команде сегодня повезло?

- Нет. А вы не считаете, что БАТЭ повезло?

- Второй гол вызвал очень много споров. Как вы можете прокомментировать?

- Чистый гол. Как его надо прокомментировать?

- Соперник очень долго спорил.

- Это право соперника. Я никогда не спорю с судьями, арбитрам ничего не рассказываю. Это бесполезно. Если судья дал свисток, то он его уже не отменит. Если не дал - значит уже не дал.

- Как вы считаете сегодняшний "Шахтер" - конкурент БАТЭ в борьбе за чемпионство?

- Думаю да. Почему нет? Мы сегодня не то, что не проиграли - был равный бой. А все битвы еще впереди.