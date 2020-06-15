Эдуард Соболь сообщил, когда соберется Брюгге для подготовки к новому сезону
И как праздновали чемпионство
Накануне "Брюгге" был объявлен чемпионом Бельгии после того, как соревнования пришлось досрочно завершить из-за карантина.
Игрокам, как рассказал украинский легионер команды и чемпион Бельгии Эдуард Соболь, вручили золотые медали.
Ожидали, конечно, нормального празднования с болельщиками на стадионе. Но случилось, как случилось. Пока только с золотыми медалями.
Когда уже официально объявили, что нас признали чемпионы, у нас был мини-сбор на базе. Там вручили нам медали, тренер и президент подвели итоги прошлого сезона, сообщили о планах на будущий. И все.
Латераль левого фланга сообщил и о планах по подготовке к финалу Кубка Бельгии.
Решили, что 1 августа сыграем финал Кубка. Поэтому собираемся 19 июля. Начнем с медицинских и физических тестов и будем готовиться к кубку. А дата старта чемпионата еще не известна.