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Эдуард Соболь сообщил, когда соберется Брюгге для подготовки к новому сезону

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И как праздновали чемпионство

Эдуард Соболь сообщил, когда соберется Брюгге для подготовки к новому сезону
Новина українською

Накануне "Брюгге" был объявлен чемпионом Бельгии после того, как соревнования пришлось досрочно завершить из-за карантина.

Игрокам, как рассказал украинский легионер команды и чемпион Бельгии Эдуард Соболь, вручили золотые медали.

Ожидали, конечно, нормального празднования с болельщиками на стадионе. Но случилось, как случилось. Пока только с золотыми медалями.

Когда уже официально объявили, что нас признали чемпионы, у нас был мини-сбор на базе. Там вручили нам медали, тренер и президент подвели итоги прошлого сезона, сообщили о планах на будущий. И все.

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Латераль левого фланга сообщил и о планах по подготовке к финалу Кубка Бельгии.

Решили, что 1 августа сыграем финал Кубка. Поэтому собираемся 19 июля. Начнем с медицинских и физических тестов и будем готовиться к кубку. А дата старта чемпионата еще не известна.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле
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Источник:
Профутбол

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