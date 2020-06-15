Ребров хочет Шведа, но у Марьяна есть более вероятные варианты - источник

Марьяну Шведу не удалось закрепиться в составе "Селтика", из-за чего в шотландских СМИ появилась информация о возможной аренде украинского вингера. Назывались в том числе и украинские клубы - "Карпаты" и "Александрия".

Однако, по информации одного из ведущих программы ТаТоТаке Сергея Болотникова, речь о возвращении Шведа в Украине пока не идет. Марьяна хочет видеть в своей команде Сергей Ребров, если останется тренером "Ференцвароша". Также есть определенный интерес из Испании. Однако наиболее вероятный вариант продолжения карьеры по версии журналиста - один из бельгийских клубов.

Сейчас же Швед находится во Львове, где тренируется индивидуально.