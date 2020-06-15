БАТЭ - Шахтер. Обзор матча, видео голов
Чемпионат Беларуси
Солигорская команда украинского тренера Юрия Вернидуба громко заявила о своих амбициях в чемпионской гонке в Беларуси.
В следующем туре солигорский Шахтер 21 июня встретится с берестейским "Рухом".
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БАТЭ - Шахтер 2:2 (0:1)
Голы: Нехайчик (61), Скавыш (78) - Иванович (8), Подстрелов (81)
БАТЭ: Чичкан - Филиппович А., Филиппович Я. Волков, Настич - Яблонский - Стасевич, Драгун, Бага, Нехайчик - Милич (Скавыш 73).
Шахтер: Гутор - Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Сзоке, Селява - Иванович (Луллаку 84), Кендыш, Баланович (Подстрелова 68) - Лисакович (Бодул 71).
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