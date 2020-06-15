Кики Габи: Мы разного цвета кожи, но Миля называет меня своим сыном
В Бресте отличная атмосфера внутри команды
Темнокожий защитник брестского "Динамо" Кики Габи поделился мнением об украинском форварде команды Артеме Милевском.
"Миля называет меня своим сыном. Постоянно говорит: "Сынок! Сынок". Но как же? Мы разного цвета кожи, а он продолжает так называть. Он меня любит и многое мне дал – огромное количество советов.
Кричит на меня, требует и объясняет это таким образом: "Я кричу на тебя, потому что ты очень хороший футболист. Я хочу, чтобы ты прогрессировал, чтобы ты поиграл на самом высоком уровне". Я доволен, что он верит в меня", – сказал Кики.
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Источник:Трибуна Беларусь
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