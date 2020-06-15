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Кики Габи: Мы разного цвета кожи, но Миля называет меня своим сыном

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В Бресте отличная атмосфера внутри команды

Кики Габи: Мы разного цвета кожи, но Миля называет меня своим сыном
Новина українською

Темнокожий защитник брестского "Динамо" Кики Габи поделился мнением об украинском форварде команды Артеме Милевском.

"Миля называет меня своим сыном. Постоянно говорит: "Сынок! Сынок". Но как же? Мы разного цвета кожи, а он продолжает так называть. Он меня любит и многое мне дал – огромное количество советов.

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Кричит на меня, требует и объясняет это таким образом: "Я кричу на тебя, потому что ты очень хороший футболист. Я хочу, чтобы ты прогрессировал, чтобы ты поиграл на самом высоком уровне". Я доволен, что он верит в меня", – сказал Кики.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) Кики Габи
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