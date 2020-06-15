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Латвия. Рига начала чемпионат с победы, украинец Дебелко - с забитого гола

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В Латвии начался новый сезон

Латвия. Рига начала чемпионат с победы, украинец Дебелко - с забитого гола
Новина українською

Сегодня в Латвии стартовал новый сезон чемпионата страны. В этой стране первенство проходит по системе весна-осень, однако старт нынешнего сезона был сдвинут из-за пандемии коронаируса.

В одном из матчей 1-го тура "Рига" с украинцами Дебелко и Шарпаром принимала "Валмиеру", за которую с первых минут вышел Мусолитин (а на лавке остался вратарь Кожухарь).

В итоге, Дебелко открыл счет уже на 7-й минуте, ну а во втором тайме "Рига" удвила свое преимущество и установила окончательный счет.

2:0, удачный старт действующего чемпиона и украинского форварда, который в прошлом году был признан лучшим нападающим команды.

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В статье: Вячеслав Шарпар Роман Дебелко Николай Мусолитин ФК Рига Андрей Кожухарь Валмиера (Латвия)
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