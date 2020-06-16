Морозюк может сменить клуб - СМИ

Украинский фланговый защитник Николай Морозюк, выступающий в турецком "Ризеспоре", может перейти в "Фенербахче".

Стамбульский клуб уже начал процесс переговоров с клубом из города Ризе. Сам Николай, как уверяет издание Fotospor, хочет перейти в "Фенербахче", чтобы жить в Стамбуле.

Накануне стамбульский клуб покинул 32-летний правый защитник Маурисио Исла. А переговоры с Морозюком начались задолго до этого.

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В этом сезоне Николай провел в составе "Ризеспора" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом с востока Турции рассчитан до июля 2021 года.

Накануне турецкие СМИ "сватали" в "Фенербахче" украинского тренера Сергея Реброва.