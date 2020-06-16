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Рудько: Хочу вернуться в Динамо, но не сидеть там на банке и просто получать деньги

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Кипер был бы не против вернуться в Киев

Рудько: Хочу вернуться в Динамо, но не сидеть там на банке и просто получать деньги
Новина українською

Украинский вратарь "Пафоса" Артур Рудько рассказал о своем желании вернуться в "Динамо", за которое он выступал до перехода в кипрский клуб.

"У меня контракт с "Пафосом" по схеме "2+1". Но надеюсь, на Кипре ненадолго. На данный момент я игрок этого клуба, свои обязанности выполняю. Но это нормально, если у меня есть желание уйти в другие чемпионаты. Но на момент моего перехода в "Пафос" предложение от этого клуба было единственным.

Вернуться в "Динамо"? Хочу вернуться в Киев, но не сидеть там на банке, просто получая свои деньги из-за того, что вот нахожусь в "Динамо".

Поиграть в другом украинском клубе? Это в какой-то мере возвращение назад. Я не скажу, что Кипр – топ-чемпионат. Я просто куда-либо уехал, чтобы играть, чтобы меня заметили и я смог перейти дальше. Идеальный момент – завершение карьеры в Киеве. Но на данный момент это звучит смешно.

Сыграть за сборную на Евро? Объективно, если только мне поступит предложение их другого чемпионата, в котором я себя проявлю. Это только теоретически" – сказал Рудько.

Напомним, что в "Пафос" Рудько перебрался летом прошлого года.

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В статье: Артур Рудько Динамо (Киев) Пафос
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Источник:
Sport Arena

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