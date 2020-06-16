Гол Захаркива принес Елгаве волевую победу в чемпионате Латвии

Сегодня в чемпионате Латвии были сыграны два заключительных матча 1-го тура, в одном из которых "Тукумс 2000" принимал "Елгаву".

В составе хозяев в стартовом составе вышел украинский вратарь Максим Кучинский, а составе "Елгавы" с первых минут вышли сразу три украинца – Юрий Захаркив, Артем Радченко и Дмитрий Семенов.

Хозяева первыми открыли счет на 28-й минуте, однако после перерыва гости добавили и в последние 10 минут вырвали победу, забив два гола. Причем победный гол на 87-й минуте забил Захаркив.

1:2, и "Елгава" после первого тура обозначила свои претензии в нынешнем сезоне.