Гол Захаркива принес Елгаве волевую победу в чемпионате Латвии
В Европе футбол выходит из спячки
Сегодня в чемпионате Латвии были сыграны два заключительных матча 1-го тура, в одном из которых "Тукумс 2000" принимал "Елгаву".
В составе хозяев в стартовом составе вышел украинский вратарь Максим Кучинский, а составе "Елгавы" с первых минут вышли сразу три украинца – Юрий Захаркив, Артем Радченко и Дмитрий Семенов.
Хозяева первыми открыли счет на 28-й минуте, однако после перерыва гости добавили и в последние 10 минут вырвали победу, забив два гола. Причем победный гол на 87-й минуте забил Захаркив.
1:2, и "Елгава" после первого тура обозначила свои претензии в нынешнем сезоне.
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