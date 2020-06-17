Чигринский согласился ненадолго остаться в АЕК

Украинский 33-летний центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский, у которого 30 июня истекает срок действия контракта, согласился остаться в команде до фактического завершения чемпионата.

Руководство АЕК довольно таким решением украинца, потому коллега по защите Дмитрия, босниец Огнен Враньеш, уехал на родину и отказался возвращаться в Грецию, а объяснил это завершением действия контракта, информирует Sport.24.

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В то же время продолжаются переговоры Дмитрия Чигринского о продлении контракта с АЕК: клуб предлагает новое соглашение на год с возможностью продления работы в клубе на другой должности, а сам футболист хочет контракт по схеме 1+1.

Уже в субботу, 20 июня, АЕК проведет матч с "Арисом" в греческой Суперлиге. Также команда Чигринского участвует в полуфинале Кубка Греции.

Чемпионат Греции завершиться в конце июля.