Николай Морозюк попал в символическую сборную в Турции
Пока - сборной тура
Украинский защитник правого фланга "Ризеспора" Николай Морозюк оказался в символической сборной тура чемпионата Турции от статистическо-аналитического портала WhoScored.
За победу над "Галатасараем" (2:0) "чайная" команда получила наибольшее представительство в сборной тура.
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Здесь оказались сразу трое игроков "Ризеспора" - вратарь Тарик Четин (7.8 балла), центрбэк Иванильдо Фернандес (7.3 балла) и наш Николай Морозюк (7.6 балла).
В этом сезоне Николай провел в составе "Ризеспора" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом с востока Турции рассчитан до июля 2021 года.
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