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Второе подряд чемпионство. Ребров подытожил борьбу "фради" за победу

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Получили его после победы на выезде в будапештском дерби

Второе подряд чемпионство. Ребров подытожил борьбу "фради" за победу
Новина українською

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" после победы на выезде в "Гонведа" 2:0 прокомментировал досрочную защиту командой титула чемпиона Венгрии.

Ребров отметил, что гордится своими игроками.

Многие считают, что добраться до финиша было легко, но нам пришлось упорно поработать ради первого места. МОЛ ВиДи составлял достойную конкуренцию в обоих сезонах, поэтому я очень доволен второй золотой медалью. И это не так просто, как выглядит со стороны.

Поздравляю с получением этого титула фанатов и игроков. Мне приятно, что [в матче с "Гонведом"] создали и использовали моменты, чтобы забить.

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У меня не было возможности менять стартовый состав, нам пришлось сыграть 4-й матч за совсем короткий отрезок времени. Но все игроки были сосредоточенными на игре, это стало залогом успеха.

Мы провели очень хорошую работу и получили необходимую победу. Сейчас мы немного попразднуем и будем готовиться к дерби против "Уйпешта". В том матче мы также будем очень мотивированы", - пообещал украинский тренер, которого цитирует csakfoci.hu.

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В статье: Сергей Ребров Гонвед (Будапешт) Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии
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