Второе подряд чемпионство. Ребров подытожил борьбу "фради" за победу

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" после победы на выезде в "Гонведа" 2:0 прокомментировал досрочную защиту командой титула чемпиона Венгрии.

Ребров отметил, что гордится своими игроками.

Многие считают, что добраться до финиша было легко, но нам пришлось упорно поработать ради первого места. МОЛ ВиДи составлял достойную конкуренцию в обоих сезонах, поэтому я очень доволен второй золотой медалью. И это не так просто, как выглядит со стороны.

Поздравляю с получением этого титула фанатов и игроков. Мне приятно, что [в матче с "Гонведом"] создали и использовали моменты, чтобы забить.