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Английские СМИ не верят в Ярмоленко - не нашлось места хотя бы в запасе

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Первый матч "Вест Хэм" - через три дня

Английские СМИ не верят в Ярмоленко - не нашлось места хотя бы в запасе
Новина українською

Британские медиа прогнозируют состав лондонского "Вест Хэм" на домашний матч с 2Вулверхэмптоном" 20 июня.

Это будет первая игра для обеих команд после рестарта соревнований в АПЛ.

Журналисты Football London спрогнозировали состав "молотобойцев", однако в нем почему-то не нашлось места для украинского атакующего полузащитника Андрея Ярмоленко.

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Нет его ни среди игроков основы, ни среди 9 запасных.

Так будет выглядеть состав "Вест Хэм" по версии Football London:

В старте: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Райс, Нобл, Соучек, Боуэн, Форналс, Аллер.

В запасе: Рэндольф, Сабалета, Бальбуена, Масуаку, Уилшир, Лансини, Андерсон, Антонио, Айети.

А каким он будет реально - увидим через несколько дней.

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В статье: Андрей Ярмоленко Чемпионат Англии Вулверхэмптон Вест Хэм (Лондон)
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