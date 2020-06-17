Английские СМИ не верят в Ярмоленко - не нашлось места хотя бы в запасе
Первый матч "Вест Хэм" - через три дня
Британские медиа прогнозируют состав лондонского "Вест Хэм" на домашний матч с 2Вулверхэмптоном" 20 июня.
Это будет первая игра для обеих команд после рестарта соревнований в АПЛ.
Журналисты Football London спрогнозировали состав "молотобойцев", однако в нем почему-то не нашлось места для украинского атакующего полузащитника Андрея Ярмоленко.
Нет его ни среди игроков основы, ни среди 9 запасных.
Так будет выглядеть состав "Вест Хэм" по версии Football London:
В старте: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Райс, Нобл, Соучек, Боуэн, Форналс, Аллер.
В запасе: Рэндольф, Сабалета, Бальбуена, Масуаку, Уилшир, Лансини, Андерсон, Антонио, Айети.
А каким он будет реально - увидим через несколько дней.