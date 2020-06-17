Лунин против титулованного, но кризисного соперника. Смотреть онлайн LIVE матч Овьедо - Депортиво
Овьедо - Депортиво: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 17.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Значение этого матча трудно переоценить для обоих соперников. И "Овьедо", и "Депортиво" идут в зоне вылета и имеют одинаковое количество очков. Поэтому их очная встреча – это лобовое столкновение в борьбе за выживание.
Ожидаем увидеть в основе украинца Андрея Лунина. В прошлом туре он был признан лучшим игроком своей команды, хотя и не обошлось без ошибок. На этот раз ему и партнерам будет противостоять команда, которая недавно праздновала годовщину своего чемпионства в Ла Лиге. Именитый, но нынче кризисный "Депортиво".
Начало матча – 17.06.2020 в 20:30. Смотрим прямой эфир поединка.
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