Зубков: Настраивались именно вчера оформить чемпионство
Фради оформили второе чемпионство подряд
Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков в эфире ТК Футбол прокомментировал победу венгерской команды в национальном чемпионате.
"Хорошие эмоции. Вчера такой день был эмоциональный. Настраивались именно вчера решить вопрос о чемпионстве.
В первом тайме выглядели неуверенно, много ошибок было. В перерыве Сергей Станиславович (Ребров - прим.) немножко подкорректировал нас. Во втором тайме была вообще другая команда на поле.
Он акцентировал внимание на том, что у соперника почти нет ротации и во втором тайме футболисты будут уставшие. Так и получилось.
Мы вышли с уверенностью, передёрнули их пару раз, и забили свои голы. Могли забивать больше", - считает Александр Зубков.