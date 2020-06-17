Зубков: Настраивались именно вчера оформить чемпионство

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков в эфире ТК Футбол прокомментировал победу венгерской команды в национальном чемпионате.

"Хорошие эмоции. Вчера такой день был эмоциональный. Настраивались именно вчера решить вопрос о чемпионстве.

В первом тайме выглядели неуверенно, много ошибок было. В перерыве Сергей Станиславович (Ребров - прим.) немножко подкорректировал нас. Во втором тайме была вообще другая команда на поле.

Он акцентировал внимание на том, что у соперника почти нет ротации и во втором тайме футболисты будут уставшие. Так и получилось.

Мы вышли с уверенностью, передёрнули их пару раз, и забили свои голы. Могли забивать больше", - считает Александр Зубков.