  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин взял пенальти в матче с Депортиво
В тренде

Лунин взял пенальти в матче с Депортиво

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей продолжает рекомендовать себя

Лунин взял пенальти в матче с Депортиво
Новина українською

Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 33-го тура Сегунды с Депортиво, отличился полезным действием.

На 27-минуте матча Андрей взял пенальти от Чолака, сохранив, таким образом, свои ворота в неприкосновенности. Чолак пробил низом, но не в угол, а мяч после сейва Лунина вылетел почти за пределы штрафной площади.

Отметим, что после первого тайма счет 2:1 в пользу Овьедо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...