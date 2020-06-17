Лунин взял пенальти в матче с Депортиво
Андрей продолжает рекомендовать себя
Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 33-го тура Сегунды с Депортиво, отличился полезным действием.
На 27-минуте матча Андрей взял пенальти от Чолака, сохранив, таким образом, свои ворота в неприкосновенности. Чолак пробил низом, но не в угол, а мяч после сейва Лунина вылетел почти за пределы штрафной площади.
Отметим, что после первого тайма счет 2:1 в пользу Овьедо.
Lunin ????— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) June 17, 2020
pic.twitter.com/TUZYM5MqL0
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