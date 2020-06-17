Лунин взял пенальти в матче с Депортиво

Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 33-го тура Сегунды с Депортиво, отличился полезным действием.

На 27-минуте матча Андрей взял пенальти от Чолака, сохранив, таким образом, свои ворота в неприкосновенности. Чолак пробил низом, но не в угол, а мяч после сейва Лунина вылетел почти за пределы штрафной площади.

Отметим, что после первого тайма счет 2:1 в пользу Овьедо.