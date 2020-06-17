Пенальти взял, а парашютик пропустил. Обидный гол, пропущенный Луниным в матче с Депортиво
Неприятный момент для вратаря...
"Овьедо" весьма неплохо проводит матч 33-го тура Сегунды против "Депортиво", хотя и растерял преимущество в два мяча. Андрей Лунин сначала отразил пенальти, но потом пропустил дважды.
И если ко второму голу вопросов нет, - шансов отбить удар не было, - то первый пропущенный получился весьма обидным. Удар был нанесен в падении через себя, а мяч через Лунина перелетел "парашютиком".
Смотрите.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...