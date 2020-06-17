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Пенальти взял, а парашютик пропустил. Обидный гол, пропущенный Луниным в матче с Депортиво

Наши за границей
(1 голосов)

Неприятный момент для вратаря...

Пенальти взял, а парашютик пропустил. Обидный гол, пропущенный Луниным в матче с Депортиво
UA-Футбол
Новина українською

"Овьедо" весьма неплохо проводит матч 33-го тура Сегунды против "Депортиво", хотя и растерял преимущество в два мяча. Андрей Лунин сначала отразил пенальти, но потом пропустил дважды.

И если ко второму голу вопросов нет, - шансов отбить удар не было, - то первый пропущенный получился весьма обидным. Удар был нанесен в падении через себя, а мяч через Лунина перелетел "парашютиком".

Смотрите.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Сегунда Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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