Пенальти взял, а парашютик пропустил. Обидный гол, пропущенный Луниным в матче с Депортиво

"Овьедо" весьма неплохо проводит матч 33-го тура Сегунды против "Депортиво", хотя и растерял преимущество в два мяча. Андрей Лунин сначала отразил пенальти, но потом пропустил дважды.

И если ко второму голу вопросов нет, - шансов отбить удар не было, - то первый пропущенный получился весьма обидным. Удар был нанесен в падении через себя, а мяч через Лунина перелетел "парашютиком".

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