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Дитятьев: На польских стадионах 15-20 тысяч зрителей - это норма. ВИДЕО

Наши за границей
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Эксклюзивное видеоинтервью на канале UA-Футбол с украинским защитником польской "Краковии"

Дитятьев: На польских стадионах 15-20 тысяч зрителей - это норма. ВИДЕО
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист канала UA-Футбол Александр Рыженко взял видеоинтервью у украинского легионера польской "Краковии" Алексея Дитятьева. Защитник рассказал о своих впечатлениях от жизни в Польше, адаптацию заграницей и многое другое.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков) канал UA-Футбол
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