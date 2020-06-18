Дитятьев: На польских стадионах 15-20 тысяч зрителей - это норма. ВИДЕО
Эксклюзивное видеоинтервью на канале UA-Футбол с украинским защитником польской "Краковии"
Журналист канала UA-Футбол Александр Рыженко взял видеоинтервью у украинского легионера польской "Краковии" Алексея Дитятьева. Защитник рассказал о своих впечатлениях от жизни в Польше, адаптацию заграницей и многое другое.
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