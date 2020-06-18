Португальский клуб заинтересовался центрбеком Шахтера

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который играет в аренде в португальской "Витории Гимараеш", может остаться в Португалии и на следующий сезон.

Как сообщает местное издание Diário de Transferências, в услугах украинца заинтересовался клуб "Насьонал" из города Фуншал. Каких-либо дополнительных сведений источник не дает, однако можно предположить, что речь, скорее всего, идет об аренде.

Напомним, что в нынешнем (прошедшем) сезоне "Насьонал" играл во втором по силе дивизионе, где до пандемии коронавируса шел на первом месте. В итоге, в этой лиге сезон был признан завершенным досрочно, а "Насьонал" получил путевку в элитный дивизион чемпионата Португалии.

Также напомним, что 26-летний Бондаренко в январе 2019-го года перешел в "Шахтер" из "Александрии", а еще через полгода отправился в аренду в "Виторию". Впрочем, в португальской команде защитник закрепиться не сумел и сыграл за сезон всего 5 матчей.