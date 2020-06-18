Дитятьев: В Польше не так как в Украине относятся к легионерам. Тут никто тебе задницу не подтирает

Украинский защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев в интервью UA-Футбол рассказал о том, как он оказался в этом польском клубе, и как проходила его адаптация.

- Вы переходили в "Краковию" из "Карпат". Как вообще появился этот вариант, почему Польша?

- Вообще изначально был вариант не с "Краковией". Мы с моими агентами поехали в другой польский клуб, в "Гурник". Но по приезду сложилась непонятная ситуация. Не знаю, кто ошибся: изначально они уже выслали контракт на подпись, а по приезду захотели посмотреть на меня на тренировках. После тренировок еще сказали спарринг сыграть… Ну тут уже я сказал, что это несерьезно, так не делается. Если я в спарринге травму получу, то что мне делать дальше? И тут "Краковия" узнала, что я в Польше, прислала свое предложение, и так получилось, что я с ней и подписал контракт.

- Из вариантов была только Польша? Или были и другие варианты?

- Были разные вараинты, но мне больше по духу понравился чемпионат Польши. Европа, уровень чемпионата. То есть из тех вариантов что были, это был самый оптимальный.

- Есть какие-то вещи, к которым вы еще не привыкли в Польше?

- Ну первая и самая главная сложность: когда ты приезжаешь в любую другую страну, то не можешь разговаривать. Первые месяцы были очень тяжелые в плане языка. Тем более здесь не водят легионеров за ручку, как у нас в Украине. Повели, квартиру сняли, задницу подтерли, тут такого нет. Тут ты предоставлен сам себе и все вопросы решаешь сам. Когда я приехал, мне переводчика не давали, и я первое время сам уродовался. Но, со временим язык подтянул, и сейчас, когда прошло уже около 3 лет, свободно разговариваю.