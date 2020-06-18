Ребров: В Украине почему-то считают, что венгерский чемпионат слабее нашего, но взгляните на трибуны
Сергей Станиславович рассказал о посещаемости на матчах чемпионата Венгрии
Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал частичное возвращение болельщиков на трибуны в Венгрии.
"Футболисты и тренеры работают для болельщиков, без которых команда теряет присущие игре эмоции и азарт. К сожалению, мы живем в непростые времена, и присутствие на матче хоть небольшого количества зрителей уже вдохновляет.
Вместе с тем, я не думаю, что это сыграло ключевую роль (в завоевании чемпионства в последнем гостевом матче с "Гонведом"). Мы в "Ференцвароше" понимаем, в каком клубе работаем, и какие задачи перед нами стоят.
В Украине, кстати, почему-то считают, что венгерский чемпионат слабее нашего, но взгляните на трибуны: каждый матч собирал тут до карантина по пятнадцать тысяч зрителей, а на еврокубках был неизменный аншлаг.
Жаль, но таким вниманием публики не могут похвастать даже ведущие украинские команды", – сказал Ребров.
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