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Ребров: В Украине почему-то считают, что венгерский чемпионат слабее нашего, но взгляните на трибуны

Наши за границей
(2 голосов)

Сергей Станиславович рассказал о посещаемости на матчах чемпионата Венгрии

Ребров: В Украине почему-то считают, что венгерский чемпионат слабее нашего, но взгляните на трибуны
Новина українською

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал частичное возвращение болельщиков на трибуны в Венгрии.

"Футболисты и тренеры работают для болельщиков, без которых команда теряет присущие игре эмоции и азарт. К сожалению, мы живем в непростые времена, и присутствие на матче хоть небольшого количества зрителей уже вдохновляет.

Вместе с тем, я не думаю, что это сыграло ключевую роль (в завоевании чемпионства в последнем гостевом матче с "Гонведом"). Мы в "Ференцвароше" понимаем, в каком клубе работаем, и какие задачи перед нами стоят.

В Украине, кстати, почему-то считают, что венгерский чемпионат слабее нашего, но взгляните на трибуны: каждый матч собирал тут до карантина по пятнадцать тысяч зрителей, а на еврокубках был неизменный аншлаг.

Жаль, но таким вниманием публики не могут похвастать даже ведущие украинские команды", – сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Футбольный клуб

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Комментарии (7)
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Serega1111 (Киев)
18.06.2020 в 20:02
Посещаемость - потому что у них футбол прогрессирует. А у нас хоть и уровень в целом намного выше - но было стремительное паденипе
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.06.2020 в 19:56
Це так, у них більше людей на стадіонах, але тим не менш рівень футболу нижчий. Зараз і на Білорусі значно більше народу на трибунах.
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+1
-2
Крестоносец. (Полтава)
18.06.2020 в 20:58
В Беларуси только на БАТЭ и Динамо Брест ходят. Остальные команды собирают столько как у нас в первой лиге, если не меньше...
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0
0
royalstas (Вінниця)
18.06.2020 в 19:37
Колись могли коли металіст і дніпро ще були впорядку і шахта на донбас арені грала. Але впринципі масової культури вболівання ніколи не було. Клуби завжди грали лише для олігархів які їх фінансували і не думали про вболівальників.
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+1
-1
kvna (кременчуг)
18.06.2020 в 19:06
Может Ференцварош столько зрителей и собирает иногда - но средняя посещаемость чемпионата Венгрии - 3 тыс.зрителей.
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+3
-1
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 19:04
Не думаю что посещаемость говорит о силе чемпионата
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+4
-1
Просто Квашин (Харьков)
18.06.2020 в 20:24
Точно,что ....не думаешь...
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0
-2


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