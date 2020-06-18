  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев. Напрягаются, когда слышат русскую речь
В тренде

Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев. Напрягаются, когда слышат русскую речь

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец рассказал о национальном вопросе в Польше

Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев. Напрягаются, когда слышат русскую речь
Новина українською

Украинский защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев в интервью UA-Футбол рассказал о том, как поляки относятся к украинцам и россиянам.

- Часто можно встретить людей, которые в Украине не очень уважительно отзываются о Польше и наоборот. С этим вы встречались в Польше? Не было проблем с этим?

- Знаете, с этим я здесь сталкивался не чаще, чем в Украине сталкивался с людьми, которым не нравилось то, что разговаривают на русском или на украинском. За три года – это единичные случаи, что была какая-то неприязнь к украинцам в Польше.

Больше тут я сталкивался, что поляки больше не любят русских. Если они слышат русскую речь, они больше напрягаются, чем когда слышат что кто-то разговаривает на украинском. Это я заметил, - сказал Дитятьев.

Читайте такжеШуст: Стал на ворота, потому что устал бегать. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2020 в 19:59
Кто больше нагадил - того и не любят
Ответить
+1
0
avatar
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
18.06.2020 в 20:37
Это ты про ХоХlov!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...