Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев. Напрягаются, когда слышат русскую речь
Украинец рассказал о национальном вопросе в Польше
Украинский защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев в интервью UA-Футбол рассказал о том, как поляки относятся к украинцам и россиянам.
- Часто можно встретить людей, которые в Украине не очень уважительно отзываются о Польше и наоборот. С этим вы встречались в Польше? Не было проблем с этим?
- Знаете, с этим я здесь сталкивался не чаще, чем в Украине сталкивался с людьми, которым не нравилось то, что разговаривают на русском или на украинском. За три года – это единичные случаи, что была какая-то неприязнь к украинцам в Польше.
Больше тут я сталкивался, что поляки больше не любят русских. Если они слышат русскую речь, они больше напрягаются, чем когда слышат что кто-то разговаривает на украинском. Это я заметил, - сказал Дитятьев.
Новости по теме
- 17:19 Украинские Дитятьев: В Польше не так как в Украине относятся к легионерам. Тут никто тебе задницу не подтирает
- 10:29 Украинские Польская Краковия выдвинула ультиматум игрокам по поводу зарплат. Согласились не все
- 13:36 Украинские Дитятьев: На польских стадионах 15-20 тысяч зрителей - это норма. ВИДЕО