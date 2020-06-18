Дитятьев: Поляки больше не любят русских, чем украинцев. Напрягаются, когда слышат русскую речь

Украинский защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев в интервью UA-Футбол рассказал о том, как поляки относятся к украинцам и россиянам.

- Часто можно встретить людей, которые в Украине не очень уважительно отзываются о Польше и наоборот. С этим вы встречались в Польше? Не было проблем с этим?

- Знаете, с этим я здесь сталкивался не чаще, чем в Украине сталкивался с людьми, которым не нравилось то, что разговаривают на русском или на украинском. За три года – это единичные случаи, что была какая-то неприязнь к украинцам в Польше.

Больше тут я сталкивался, что поляки больше не любят русских. Если они слышат русскую речь, они больше напрягаются, чем когда слышат что кто-то разговаривает на украинском. Это я заметил, - сказал Дитятьев.