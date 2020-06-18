Ребров: Проявите уважение к Михайличенко, дайте ему поработать

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал слухи относительно своего ухода в "Фенербахче", а также о возможном возвращении в "Динамо".

"О "Динамо", мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать. Я сейчас не вам лично это говорю, а тем, кто распространяет недостоверную информацию.

Тренерское кресло в "Динамо" – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтеру" – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете.

Что же касается "Фенербахче", то когда слухи стали связывать меня с этим клубом, вакансия тренера была там открыта. Но никаких реальных предложений мне не поступало", - сказал Ребров.