  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров: Проявите уважение к Михайличенко, дайте ему поработать
В тренде

Ребров: Проявите уважение к Михайличенко, дайте ему поработать

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер просит не нагнетать ситуацию

Ребров: Проявите уважение к Михайличенко, дайте ему поработать
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал слухи относительно своего ухода в "Фенербахче", а также о возможном возвращении в "Динамо".

"О "Динамо", мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать. Я сейчас не вам лично это говорю, а тем, кто распространяет недостоверную информацию.

Тренерское кресло в "Динамо" – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтеру" – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете.

Что же касается "Фенербахче", то когда слухи стали связывать меня с этим клубом, вакансия тренера была там открыта. Но никаких реальных предложений мне не поступало", - сказал Ребров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбольный клуб

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...