  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Агент Евгения Шахова высказался о его перспективах в Лечче
В тренде

Агент Евгения Шахова высказался о его перспективах в Лечче

Наши за границей
(1 голосов)

Первый матч после рестарта - в понедельник против "Милана"

Агент Евгения Шахова высказался о его перспективах в Лечче
Новина українською

Руководитель агентской компании BSM Диего Тавано, который, в частности занимается опорным полузащитником национальной сборной Украины Евгений Шахов, рассказал о положении дел украинца в итальянском клубе Серии А "Лечче".

По мнению агента, в заключительной части чемпионата Италии клубу из города Лечче очень понадобится вклад Евгения.

Он является важным игроком для команды. Сначала у него возникла проблема с тем, что не знал итальянского языка и переехал в другую страну.

Читайте такжеInStat Index: Малиновский – на 9 месте в Серии А, Шахов – 55

Но за этот период он сильно вырос в игре, в команде его любят. И не будем забывать, что он также играет в сборной Украины.

Ему просто пришлось пройти период привыкания к новой ситуации, но он сделает большой вклад в спасение "Лечче" - чтобы команда осталась в Серии А, - цитирует Тавано Tuttucalciopuglia.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Шахов Серия А Чемпионат Италии Лечче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...