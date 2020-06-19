Агент Евгения Шахова высказался о его перспективах в Лечче

Руководитель агентской компании BSM Диего Тавано, который, в частности занимается опорным полузащитником национальной сборной Украины Евгений Шахов, рассказал о положении дел украинца в итальянском клубе Серии А "Лечче".

По мнению агента, в заключительной части чемпионата Италии клубу из города Лечче очень понадобится вклад Евгения.

Он является важным игроком для команды. Сначала у него возникла проблема с тем, что не знал итальянского языка и переехал в другую страну.