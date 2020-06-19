Агент Евгения Шахова высказался о его перспективах в Лечче
Первый матч после рестарта - в понедельник против "Милана"
Руководитель агентской компании BSM Диего Тавано, который, в частности занимается опорным полузащитником национальной сборной Украины Евгений Шахов, рассказал о положении дел украинца в итальянском клубе Серии А "Лечче".
По мнению агента, в заключительной части чемпионата Италии клубу из города Лечче очень понадобится вклад Евгения.
Он является важным игроком для команды. Сначала у него возникла проблема с тем, что не знал итальянского языка и переехал в другую страну.
Но за этот период он сильно вырос в игре, в команде его любят. И не будем забывать, что он также играет в сборной Украины.
Ему просто пришлось пройти период привыкания к новой ситуации, но он сделает большой вклад в спасение "Лечче" - чтобы команда осталась в Серии А, - цитирует Тавано Tuttucalciopuglia.