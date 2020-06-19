Вячеслав Грозный - больше не тренер казахского Шахтера

Карагандинский "Шахтер" из Казахстана и 63-летний украинский тренер Вячеслав Грозный разорвали сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Исполнительный директор клуба Ерлан Уразаев признался, что решение об увольнении тренера является неожиданностью как для болельщиков клуба, так и для самого Вячеслава Грозного.

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Оно взвешенное и продиктовано обстоятельствами. У нас есть долгосрочный план по развитию клуба на ближайшие несколько лет. Но мировая пандемия COVID-19, а точнее его последствия, скорректировали наши планы. В этом году мы планировали определенные задачи в чемпионате, поэтому пригласили на должность главного тренера опытного украинского специалиста Вячеслава Грозного. Сейчас же приоритет в развитии клуба отдаем вопросам инфраструктуры.

Руководство клуба выразило благодарность Грозном и пообещало выполнить свои контрактные обязательства перед тренером.

Грозный возглавлял казахский "Шахтер" с 30 декабря 2019 года.