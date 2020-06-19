Роман Безус должен заменить лидера Гента
Вместе с грузином
Бельгийская пресса в раздумьях о возможном трансфере одного из лидеров атак "Гента" канадца Джонатана Дэвида. Скорее всего в летнее межсезонье он будет продан в один из топ-клубов.
В медиа заметили, что тренерский штаб подготовился к такому развитию событий.
"Гент" уже учел вероятный трансфер Дэвида - его призваны заменить два игрока - Гиорги Чакветадзе [20-летний игрок сборной Грузии] и украинец Роман Безус, сообщает voetbalnieuws.be.
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