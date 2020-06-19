Президент Гента: Яремчук полностью восстановился после травмы и рвется в бой

Президент "Гента" Иван Де Витт сообщил, что украинский форвард Роман Яремчук восстановился после травмы ахилла, которую он получил в конце декабря.

"Наш форвард Роман Яремчук уже полностью восстановился после травмы и, что называется, рвется в бой", – заявил Де Витт в интервью официальному сайту клуба.

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Напомним, что в нынешнем сезоне, до того, как получил травму, Яремчук забил 17 голов в 30 матчах "Гента".