Президент Гента: Яремчук полностью восстановился после травмы и рвется в бой
Украинец залечил неприятную травму
Президент "Гента" Иван Де Витт сообщил, что украинский форвард Роман Яремчук восстановился после травмы ахилла, которую он получил в конце декабря.
"Наш форвард Роман Яремчук уже полностью восстановился после травмы и, что называется, рвется в бой", – заявил Де Витт в интервью официальному сайту клуба.
Напомним, что в нынешнем сезоне, до того, как получил травму, Яремчук забил 17 голов в 30 матчах "Гента".
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