Юрист Ференцвароша: Новости о Реброве в Фенербахче не отражают правду. Мы инициировали судебный процесс

Юрист "Ференцвароша" Эмин Озкурт опроверг информацию о том, что главный тренер команды Сергей Ребров имеет договоренности с турецким "Фенербахче".

"Под руководством Реброва с момента его прихода в клуб "Ференцварош" выиграл два чемпионства. Он обращался к нам, так как эти новости в прессе не соответствуют действительности. Поэтому мы обращались в суд и инициировали процесс на опровержение данной информации и защиту репутации нашего клиента.

Мы можем четко сказать, что, у Реброва контракт с "Ференцварошем" до 30 июня 2023 года. В этом отношении между сторонами нет никаких проблем, и новости, отраженные в турецкой прессе, не отражают правду", - сказал Озкурт.