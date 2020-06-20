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Артем Кравец забил и помог Кайсериспору одержать уверенную победу. ВИДЕО

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(2 голосов)

Украинский форвард поразил ворота "Генчлербирлиги"

Артем Кравец забил и помог Кайсериспору одержать уверенную победу. ВИДЕО
Новина українською

В матче 28-го тура турецкой Суперлиги "Кайсериспор" победил "Генчлербирлиги" со счетом 2:0.

Второй гол хозяев в этой встрече забил форвард Артём Кравец. Украинец отметился забитым мячем на 89-й минуте поединка.

Несмотря на эту победу, после 28 туров "Кайсериспор" продолжает пребывать в зоне вылета.

В текущем сезоне чемпионата Турции 31-летний Кравец принял участие в 12 матчах, в которых забил 4 гола.

Вашему вниманию видео гола украинского нападающего

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В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция) Генчлербирлиги (Анкара) Турецкая Суперлига
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