Артем Кравец забил и помог Кайсериспору одержать уверенную победу. ВИДЕО

В матче 28-го тура турецкой Суперлиги "Кайсериспор" победил "Генчлербирлиги" со счетом 2:0.

Второй гол хозяев в этой встрече забил форвард Артём Кравец. Украинец отметился забитым мячем на 89-й минуте поединка.

Несмотря на эту победу, после 28 туров "Кайсериспор" продолжает пребывать в зоне вылета.

В текущем сезоне чемпионата Турции 31-летний Кравец принял участие в 12 матчах, в которых забил 4 гола.

Вашему вниманию видео гола украинского нападающего