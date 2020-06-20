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Ярмоленко вышел в концовке на замену, но не смог помочь Вест Хэму избежать поражения

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Андрей заменил Пабло Форнальса на 81-й минуте

Ярмоленко вышел в концовке на замену, но не смог помочь Вест Хэму избежать поражения
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В матче 30-го тура АПЛ "Вест Хэм" дома проиграл "Вулверхэмптону" 0:2.

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте встречи. Украинец заменил Пабло Форнальса.

Этот поединок стал 16-м для 30-летнего игрока национальной сборной Украины в текущем сезоне чемпионата Англии.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вулверхэмптон АПЛ Пабло Форнальс Вест Хэм (Лондон)
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