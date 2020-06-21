Альбасете Зозули против одного из лидеров Сегунды. Смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча
Альбасете - Уэска: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Альбасете" ведет напряженную борьбу за выживание в Сегунде, а календарь не делает команде попустительства. В 34-м туре "Альбасете" на своем поле сыграет против одного из лидеров турнира – "Уэски". Ожидаем появления на поле Романа Зозули, ожидаем хороший футбол.
Матч начнется 21-го июня 2020-го года в 20:30. Смотрим вместе онлайн прямую видеотрансляцию. Доступно без регистрации.
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