Морозюк: В Турции гораздо больше самого футбола, чем в УПЛ

Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк сравнил в стилистическом плане Турецкую Суперлигу и УПЛ.

"В Турции другой менталитет. Я не могу сказать, что он какой-то там нереальный. Это обычный футбол, который отличается своими эмоциями, подходом, стилем, взглядами. Турки более легко относятся к футболу, они любят играть в расслабленный футбол. Им сложно играть в еврокубках, потому что они сталкиваются с определенной дисциплиной, тактикой и так далее, чего в Турции не так много.

Если сравнить с Украиной, у нас все построено на желании, на борьбе, на каком-то плане на игру, которого команда должна придерживаться, но самого футбола мало. Здесь же все наоборот. Команды, у которых есть определенный микс между игрой в футбол и дисциплиной, не имея в составе каких-то ярких звезд, показывают хороший результат и находятся вверху турнирной таблицы. Конечно, не беру во внимание команды, в которые приезжают футболисты из хороших клубов. Они берут чуть другим", – сказал Морозюк.