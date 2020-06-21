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Морозюк: В Турции гораздо больше самого футбола, чем в УПЛ

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Николай сравнил лиги стилистически

Морозюк: В Турции гораздо больше самого футбола, чем в УПЛ
Новина українською

Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк сравнил в стилистическом плане Турецкую Суперлигу и УПЛ.

"В Турции другой менталитет. Я не могу сказать, что он какой-то там нереальный. Это обычный футбол, который отличается своими эмоциями, подходом, стилем, взглядами. Турки более легко относятся к футболу, они любят играть в расслабленный футбол. Им сложно играть в еврокубках, потому что они сталкиваются с определенной дисциплиной, тактикой и так далее, чего в Турции не так много.

Если сравнить с Украиной, у нас все построено на желании, на борьбе, на каком-то плане на игру, которого команда должна придерживаться, но самого футбола мало. Здесь же все наоборот. Команды, у которых есть определенный микс между игрой в футбол и дисциплиной, не имея в составе каких-то ярких звезд, показывают хороший результат и находятся вверху турнирной таблицы. Конечно, не беру во внимание команды, в которые приезжают футболисты из хороших клубов. Они берут чуть другим", – сказал Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе)
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Источник:
sport.ua
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