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Два сезона в Ференцвароше. Ребров вспомнил, что произошло на третий в Динамо

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Фобия тренера? Уверяет, что готов к всему

Два сезона в Ференцвароше. Ребров вспомнил, что произошло на третий в Динамо
Новина українською

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о первом домашнем матче со зрителями на трибунах после карантина и победу над "Уйпештом" 1:0.

Возвращение зрителей? Конечно. это очень приятно игрокам, я видел их лица. Они выходили на игру с дополнительной мотивацией. Хотя турнирной мотивации уже не было, но этот матч - как дерби "Динамо" - "Шахтер". Матч будет принципиальный, даже если он тренировочный. Зрители еще и добавили мотивации, я рад, что мы хорошо провели игру, победили и добавили радости болельщикам.

Сергею Реброву нравится отношение венгерских болельщиков, хотя он слабо понимает венгерский язык.

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К сожалению, совсем мало знаю венгерский. Но вижу отношение людей в городе, конечно. Такое же было в "Динамо" в первые два года. Вы знаете, профессия тренера подразумевает такое отношение. Когда ты успешный - все рады, я вспоминаю свой третий сезон в "Динамо" - отношение резко изменилось! Тренер должен быть к этому готов.

Сейчас есть успех, я вижу, как прогрессирует команда, мне здесь нравится работать. Но все мы понимаем, где находимся и чем занимаемся - я говорю в общем о профессии тренера.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Профутбол

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