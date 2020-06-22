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Ференцварош интересуется несколькими игроками из УПЛ

Наши за границей
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Реброва спросили конкретно о Шведе

Ференцварош интересуется несколькими игроками из УПЛ
Новина українською

Сергей Ребров, украинский тренер венгерского "Ференцвароша", который уже дважды подряд приводил команду к чемпионству, заявил о заинтересованности клуба футболистами из УПЛ.

Ребров констатировал, что он с радостью работает с украинскими футболистами.

Мы просматриваем несколько кандидатов из УПЛ. Но для этого должно совпасть много факторов.

Сейчас, конечно, в условиях пандемии коронавируса мы в авральном порядке их просматриваем. И у нас, конечно, есть кандидаты из Украины. Я с радостью с ними работал бы.

У Реброва уточнили, идет ли речь об аренде правого вингера "Селтика" и кандидата в национальную сборную Украины Марьяна Шведа.

Читайте такжеРебров хочет Шведа, но у Марьяна есть более вероятные варианты - источник

Я не собираюсь ни отрицать или подтверждать. Если что-то произойдет - вы услышите первые. Но из моих уст о том, кем мы интересуемся - вы не услышите.

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В статье: Сергей Ребров УПЛ Ференцварош (Будапешт) Марьян Швед
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Источник:
Профутбол

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