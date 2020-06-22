Ференцварош интересуется несколькими игроками из УПЛ
Реброва спросили конкретно о Шведе
Сергей Ребров, украинский тренер венгерского "Ференцвароша", который уже дважды подряд приводил команду к чемпионству, заявил о заинтересованности клуба футболистами из УПЛ.
Ребров констатировал, что он с радостью работает с украинскими футболистами.
Мы просматриваем несколько кандидатов из УПЛ. Но для этого должно совпасть много факторов.
Сейчас, конечно, в условиях пандемии коронавируса мы в авральном порядке их просматриваем. И у нас, конечно, есть кандидаты из Украины. Я с радостью с ними работал бы.
У Реброва уточнили, идет ли речь об аренде правого вингера "Селтика" и кандидата в национальную сборную Украины Марьяна Шведа.
Я не собираюсь ни отрицать или подтверждать. Если что-то произойдет - вы услышите первые. Но из моих уст о том, кем мы интересуемся - вы не услышите.
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