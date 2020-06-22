Ференцварош интересуется несколькими игроками из УПЛ

Сергей Ребров, украинский тренер венгерского "Ференцвароша", который уже дважды подряд приводил команду к чемпионству, заявил о заинтересованности клуба футболистами из УПЛ.

Ребров констатировал, что он с радостью работает с украинскими футболистами.

Мы просматриваем несколько кандидатов из УПЛ. Но для этого должно совпасть много факторов.

Сейчас, конечно, в условиях пандемии коронавируса мы в авральном порядке их просматриваем. И у нас, конечно, есть кандидаты из Украины. Я с радостью с ними работал бы.