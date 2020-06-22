Ребров дал совет Игорю Харатину при выборе между Украиной и Венгрией

Сергей Ребров, украинский тренер венгерского "Ференцвароша", рассказал о своем разговоре с игроком команды Игорем Харатиным, когда встал вопрос, какой сборной предпочесть - Украина или Венгрии.

У Харатина есть венгерское происхождение и игрока хотел видеть в составе сборной этой страны наставник Марко Росси. Однако Харатин предпочел его "сине-желтым".

Я разговаривал с обоими тренерами национальных сборных. Они спрашивали мое мнение об Игоре. В первую очередь в этой ситуации очень важно, чтобы игрок выбирал сердцем. Для того, чтобы изменить гражданство, должны быть очень веские причины. У Игоря они были - венгерские корни.

Я ему сказал: если ты видишь не только футбольное будущее с этой страной - тогда принимай решение. Но все зависит от тебя. Я не склонял его к какой-либо из сборных. Я действительно сказал, чтобы он не делал этот шаг только ради того, чтобы получить гражданство Венгрии.