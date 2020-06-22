Спортинг Хихон - Овьедо. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

"Спортинг" (Хихон) идет только на десятом месте турнирной таблицы, однако для "Овьедо" это будет грозный соперник. У команды Лунина, несмотря на игру в защите, вообще нет простых поединков. Наблюдаем вместе за тем, как украинец будет противостоять атакам хихонцев.

Начало поединка 34-го тура Сегунды "Спортинг" (Хихон) - "Овьедо" в 22:45.