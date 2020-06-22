Цыганков забил 10-й гол в сезоне УПЛ и сравнялся с Тайсоном
Но до Жуниора Мораеса еще далеко
Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков забил гол с пенальти в матче 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1).
Для киевлянина это уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше УПЛ (4 из них с пенальти).
Таким образом Виктор догнал в гонке бомбардиров хавбека "Шахтера" Тайсона и делит с ним 5-е место.
Лидирует в гонке с 18 голами (1 с пенальти) Жуниор Мораес.
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