Цыганков забил 10-й гол в сезоне УПЛ и сравнялся с Тайсоном

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков забил гол с пенальти в матче 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1).

Для киевлянина это уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше УПЛ (4 из них с пенальти).

Таким образом Виктор догнал в гонке бомбардиров хавбека "Шахтера" Тайсона и делит с ним 5-е место.

Лидирует в гонке с 18 голами (1 с пенальти) Жуниор Мораес.