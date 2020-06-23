Лунин помог Овьедо победить в дерби

Для "Овьедо" это знаковая победа. От нее – не только удовлетворение относительно улучшения турнирного положения (команда борется за выживание, поэтому важен каждый бал), но и моральный подъем, ведь всегда приятно побеждать в дерби. Тем более, когда в двух предыдущих матчах этого противостояния побед "Овьедо" не было (не было даже забитых голов).

Все решил гол Борха Санчеса на 70-й минуте. У ворот же Лунина острота возникала нечасто. С двумя ударами в створ своих ворот Андрей справился, однажды классно вытянув мяч из-под перекладины.

В общем, уверенно играл на выходах, руководил обороной. В одном моменте повезло, когда после результативного удара головой у соперника был зафиксирован офсайд.

Это третий "чистый" для Лунина матч за "Овьедо".

Сегунда. 34-й тур

"Спортинг" Хихон – "Овьедо" 0:1

Гол: Борха Санчес 70