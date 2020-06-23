Как Лунин четвертый раз за сезон на ноль отстоял. ВИДЕО
Видео обзор матча Спортинг Хихон - Овьедо
Вашему вниманию видео обзор матча второго дивизиона чемпионата Испании между хихонским Спортингом и Овьедо, ворота которого защищает Андрей Лунин. На этот раз работы у украинского голкипера было не очень много. В конце концов, он отстоял на ноль, что помогло его команде одержать важную в контексте борьбы за выживание победу со счетом 1:0. Для Лунина это уже четвертый матч в сезоне без пропущенных голов (один в Кубке за Вальядолид, три за Овьедо в Сегунде). В целом он сыграл 14 матчей, в которых пропустил 13 голов.
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