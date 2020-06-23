Зинченко получил оценку за поединок с Бернли
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Статистический и аналитический портал WhoScored выставил оценки игрокам за вчерашний поединок Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" - "Барнли" 5:0.
Украинский легионер манчестерцев Александр Зинченко получил оценку 8.03.
На его счету 2 удара по воротам, 85% точных пасов (87 из 102), в том числе 2 разрезные передачи, один успешный дриблинг, наибольшее количество успешных воздушных дуэлей (6 в защите и 4 в атаке), а также одна успешная из двух попыток отбора .
По итоговой оценке Александр - на пятом месте среди игроков "Манчестер Сити" после Фила Фодена, Давида Сильвы, Рияда Мареза и Бернардо Сильвы.
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