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Зинченко получил оценку за поединок с Бернли

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Зинченко получил оценку за поединок с Бернли
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Статистический и аналитический портал WhoScored выставил оценки игрокам за вчерашний поединок Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" - "Барнли" 5:0.

Украинский легионер манчестерцев Александр Зинченко получил оценку 8.03.

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На его счету 2 удара по воротам, 85% точных пасов (87 из 102), в том числе 2 разрезные передачи, один успешный дриблинг, наибольшее количество успешных воздушных дуэлей (6 в защите и 4 в атаке), а также одна успешная из двух попыток отбора .

По итоговой оценке Александр - на пятом месте среди игроков "Манчестер Сити" после Фила Фодена, Давида Сильвы, Рияда Мареза и Бернардо Сильвы.

Зинченко получил оценку за поединок с Бернли - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Бернли Александр Зинченко WhoScored
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